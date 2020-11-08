تفاصيل وموعد انطلاق العرض المسرحى "علاء الدين"

يستعد النجم أحمد عز لانطلاق مسرحية "علاء الدين" من جديد في بداية الموسم الشتوي، وذلك يوم 28 نوفمبر الجاري، على خشبة مسرح كايرو شو.
المسرحية استعراضية كوميدية، وتُعدّ التجربة المسرحيةالأولى للنجم "أحمد عز" الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني".
مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل، وهم: حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو.
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