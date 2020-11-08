الليلة.. مصطفى حسين يُحيي حفلًا غنائيًّا بساقية الصاوي

يُحيى المطرب الشاب مصطفى حسين هو وفرقته "عجم"، حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي بقاعة النهر، وذلك اليوم، الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يسعى مصطفى حسين وفرقته للمزج بين موسيقى التراث والفلكلور والموسيقى الغربية عن

طريق تقديم مجموعة من الأغانى العربية القديمة (أغانى طربية) والحديثة من أعمال الفرقة وتقدم أيضًا أغانى من الفلكلور وفقرات من المنولوج القديم (تراث) وأغاني معاصرة، إضافة إلى الثنائيات الطربية، ويصاحب الفرقة مجموعة من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.