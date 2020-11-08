إسلام إبراهيم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

حرص الفنان إسلام إبراهيم على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي

الشهير "فيسبوك".

كتب "إبراهيم" عبر صفحته قائلًا: "الحمد لله رب العالمين من ساعة ما رجعت من الجونة معنديش أي أعراض وعملت

المسحة عشان أطمن على نفسي وعلى اللي حواليا، والحمد لله طلعت سلبية".

وتابع: "شكرًا لكل الناس اللي بتحاول تطمن عليا، أنا الحمد لله كويس وربنا يشفي كل مريض، ومحدش يشوف حاجة وحشة في أي حد عزيز عليه".