حرص الفنان إسلام إبراهيم على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعيالشهير "فيسبوك".
كتب "إبراهيم" عبر صفحته قائلًا: "الحمد لله رب العالمين من ساعة ما رجعت من الجونة معنديش أي أعراض وعملتالمسحة عشان أطمن على نفسي وعلى اللي حواليا، والحمد لله طلعت سلبية".
وتابع: "شكرًا لكل الناس اللي بتحاول تطمن عليا، أنا الحمد لله كويس وربنا يشفي كل مريض، ومحدش يشوف حاجة وحشة في أي حد عزيز عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر إسلام إبراهيم يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.