ممدوح الشناوي يتعرض لحادث سير.. شاهد بالصور

رنا صلاح الدين - كشف الفنان والمذيع ممدوح الشناوي، عن تعرضه لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته.

ممدوح الشناوي

ونشر الشناوي صورًا للسارة بعد الحادث، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"يارب قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، الحمدلله رب العالمين".

ممدوح الشناوي

ممدوح الشناوي

ويعرض للفنان ممدوح الشناوي، مسلسل "خيط حرير"، التي تقوم ببطولته النجمة مي عز الدين، عبر شاشة on e.

وتجسد مي عز الدين في أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تمتلك مجموعة شركات كبيرة في القاهرة ودبي، وتقع في مشاكل خلال الأحداث.

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جوارالفنانة مى عز الدين والفنان محمود عبد المغنى كلا من الفنانين، سوسن بدر، ونيقولا معوض، وصفاء الطوخى، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.