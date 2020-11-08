فيديو| نيللي كريم: "أصيبت بورم في وجهي والدكتور قالي ممكن تتشلي"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة نيللي كريم، لأول مرة تفاصيل مرضها العام الماضي، حيث أصيبت بورم في وجهها مما اضطرت لإجراء عملية جراحية في أمريكا.

وقالت نيللي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنمجه "واحد من الناس":"اتخضيت طبعا وقتها وكنت قلقانة، روحت لكذا دكتور وأول واحد قالي ممكن تتشلي وهترجعي تاني لطبيعتك بعد سنة، والدكتور في أمريكا قالي لأ هتبقي كويسة".

وأضافت:"كنت بسمع كل الكلام ده وبفكر في شغلي وإني هقعد في البيت ومش هعرف أمثل تاني، لكن الحمد لله ربنا لطف، والدرس الأهم اللي اتعلمته إن محدش عارف بكره في إيه، وإننا لازم نبقى راضيين ما دام صحتنا وأهلنا كويسين".

وتابعت:"بعد العملية مسكت التليفون وكلمت كل الناس اللي بحبها، وأول واحدة كلمتها كانت كاملة أبو ذكري قولتلها كاملة أنا بحبك ومكنتش فاهمة في إيه".

على جانب آخر بدأت الفنانة نيللي كريم في إجراء التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد، الذي يحمل أسم مبدئي "دهب"، والذي من المقرر أن تنافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي تتعاون خلاله مع المؤلف دكتور مدحت العدل، والمخرج هاني خليفة.