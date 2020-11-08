جينيفر لوبيز وديمي لوفاتو وبيلا حديد يحتفلن بطريقتهن الخاصة بفوز جو بايدن.

الأحد 8 نوفمبر 2020

جينيفر لوبيز وديمي لوفاتو وبيلا حديد

إختلفت طرق تعبير المشاهير في الولايات المتحدة الأميركية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن​ في الإنتخابات الرئاسية، فمنهم من أجهش بالبكاء وآخرون إختاروا نشر صور له وكتابة عبارات تبرز فرحتهم، وآخرون شاركوا مقاطع فيديو.



النجمة ​جينيفر لوبيز​ إحتفلت بطريقتها الحاصة بفوز بايدن، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من رقصة لها فى إحدى حفلاتها، وعلّقت: "بايدن رئيس وهاريس النائبة"، في إشارة إلى فرحتها الكبيرة بهذا الفوز على ترامب.

​ديما لوفاتو، حيث قالت: "رئيسنا الـ 46 جو بايدن، لقد كنت أنتظر هذه الصورة لأنني كنت أعرف من أعماقي أنك ستكون رئيسنا القادم، نحتفل اليوم بالملايين مع الأمريكيين الذين تجاوزوا الحواجز لصندوق الانتخابات، كانت هذه انتخاباتنا وفوزنا معاً، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به ولكن اليوم سوف نحتفل ببعضنا البعض".

بينما حرصت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد على تهنئة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، بنشر صورة لخبر فوزه عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتهنئته بالرئاسة الأمريكية والفوز على دونالد ترامب.