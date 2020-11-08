- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وديمي لوفاتو وبيلا حديد يحتفلن بطريقتهن الخاصة بفوز جو بايدن. والان مع التفاصيل
الأحد 8 نوفمبر 2020
جينيفر لوبيز وديمي لوفاتو وبيلا حديد
إختلفت طرق تعبير المشاهير في الولايات المتحدة الأميركية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية، فمنهم من أجهش بالبكاء وآخرون إختاروا نشر صور له وكتابة عبارات تبرز فرحتهم، وآخرون شاركوا مقاطع فيديو.
النجمة جينيفر لوبيز إحتفلت بطريقتها الحاصة بفوز بايدن، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من رقصة لها فى إحدى حفلاتها، وعلّقت: "بايدن رئيس وهاريس النائبة"، في إشارة إلى فرحتها الكبيرة بهذا الفوز على ترامب.
ديما لوفاتو، حيث قالت: "رئيسنا الـ 46 جو بايدن، لقد كنت أنتظر هذه الصورة لأنني كنت أعرف من أعماقي أنك ستكون رئيسنا القادم، نحتفل اليوم بالملايين مع الأمريكيين الذين تجاوزوا الحواجز لصندوق الانتخابات، كانت هذه انتخاباتنا وفوزنا معاً، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به ولكن اليوم سوف نحتفل ببعضنا البعض".
بينما حرصت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد على تهنئة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، بنشر صورة لخبر فوزه عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتهنئته بالرئاسة الأمريكية والفوز على دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز وديمي لوفاتو وبيلا حديد يحتفلن بطريقتهن الخاصة بفوز جو بايدن. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.