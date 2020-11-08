هذا هو سبب تأجيل حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الى هذا الموعد

الأحد 8 نوفمبر 2020

مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارةمهرجان الاسكندريه السينمائى​ لدول البحر المتوسط، إلغاء حفل إفتتاح دورة المهرجان الـ36، قبل ساعات من إنطلاقه أمس.



وكشفت إدارة المهرجان في بيان رسمي أن إلغاء الحفل، جاء إمتثالا للظروف المناخية الطارئة، التي تمر بها محافظة الإسكندرية.

وأكدت إدارة المهرجان أن فعاليات المهرجان ستبدأ في موعدها اليوم، بالعروض وندوات المكرمين، وأن حفل ختام المهرجان سيقام مساء الخميس المقبل.

وتكرم الدورة الـ36 للمهرجان مدير التصوير الراحل ​عبدالعزيز فهمى​، والممثل المصري الراحل ​فريد شوقى​، والمخرجة المصرية ​ايناس الدغيدى​، وستقيم ندوات لهم بحضور أفراد من أسرهم.

وكان من المقرر أن ينطلق المهرجان مساء أمس، رغم الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية.