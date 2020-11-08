شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تخضع لفحص فيروس كورونا.. وهذه هي النتيجة والان مع التفاصيل

الممثلة اللبنانية نادين نسيب

ونشرت نادين صورة لها، وعلّقت عليها: "pcr negative". في حين لم تكشف السبب وراء إجرائها الفحص.

يُذكر أنه تخطّى عدد الأشخاص الذين إطّلعوا على فلتر نادين الجديد حاجز الـ200 مليون مستخدم، بعد مرور حوالى الأسبوعين على إطلاقه، أما عدد الذين إستخدموه أكثر من 20 مليون، كما بلغ عدد الذين شاركوه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكثر من نصف مليون شخص بعد تداوله بشكل كبير، وتتلقى نادين الكثير من التعليقات الإيجابية عليه.

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