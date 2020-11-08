"كان نفسي أكون معاكم".. يسرا تهنئ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على زواجهما

رنا صلاح الدين - حرصت النجمة يسرا، على توجيه رسالة تهنئة للفنانة الشابة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بمناسبة زواجهما.

وتمنت يسرا، أن تكون متواجدة في الحفل دون الكشف عن سبب عدم حضورها، حيث نشرت صورة ظهرت فيها رفقة العروسين، وعلقت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" ألف مبروك يا حبايب قلبي ربنا يسعدكم ويهنيكم ويحفظكم لبعض العمر كله".

وتابعت:"كان نفسي أكون معاكم.. إن شاء الله تبقى أحلى أيامكم و تبقوا لبعض سند في الدنيا.. بحبكم أوي".

وحرصت الفنانة المصرية يسرا على إجراء تحليل فيروس كورونا، للاطمئنان على صحتها.

يسرا أعلنت نتيجة التحليل، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، بقولها: "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية".

الفنانة المصرية أضافت: "بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".