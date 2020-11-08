أنباء عن إصابة رانيا يوسف بـ"كورونا".. والفنانة تكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول إصابة الفنانة رانيا يوسف بفيروس كورونا، بعد حضورها فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وإصابة عددًا من الفنانين بعد عودتهم.

وخرجت رانيا عن صمتها لتكذب تلك الأخبار، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة:"إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع"، مع وضع إيموجي ضاحك.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ملابسها التي وصفها الكثير بالجريئة في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأكدت رانيا خلال لقائها مع برنامج "theinsider"، إنها لن تنزعج من التعليقات السلبية، قائلة:"في الأول كنت بضايق أوي من أي حد يشتم، حاليا بضحك عشان رأيه مايهمنيش خالص".

وأضافت:"اللي بيشتموا دول بيفرغوا مشاكلهم بالشتيمة في الفنانين، وربنا يشفيهم، وفي حاجات تافهة كتير مش لازم نقف قصادها، إحنا أكبر من كده".

وتابعت قائلة:"السوشيال ميديا بقت حاجة سخيفة واللي ياخدها على أعصابه أوي ممكن يجيله اكتئاب وينتحر بسبب التعليقات السخيفة والمريضة".

واختتمت حديثها قائلة:"الموسيقار محمد عبد الوهاب له مقولة عظيمة بتقول: (لو كل واحد يضربني طوبة هقف عنده هقع، لكن أنا هاخد الطوب ده كله وأقف عليه وهبقى محمد عبد الوهاب)، وأنا كل التعليقات السلبية دي هاخدها كده وأحطها تحت رجلي وهقف عليها".