بعد أنباء عن إصابتهما بـ"كورونا".. علا رشدي وأحمد داوود يكشفان نتيجة المسحة

رنا صلاح الدين - ترددت الأقاويل خلال الأيام الماضية حول إصابة الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داوود بفيروس كورونا، خاصة أنهما تواجده في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

ونشرت علا، فيديو عبر حسابها لاشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، كي تطمئن الجمهور على صحتهما، حيث قالت:"أنا وأحمد بخير وصحتنا كويسة، احنا أول ول مارجعنا أنا وأحمد من مهرجان الجونة عملنا مسحة أنا طلعت إيجابية وهو طلعت سلبية، لأن الأعراض اللي عندي كانت صداع بس، ولكن تانى يوم عملنا مسحة تانية والنتيجة كانت سلبية لينا احنا الاتنين، ومعرفناش احنا كدة كويسين ولا لأ، فقررنا اننا نعزل نفسنا أسبوع".

وتابعت:"كررنا المسحات واتأكدنا إننا بخير والنتيجة طلعت سلبية، حبيت اشكر كل الناس اللي اتطمنت علينا وخلي بالكوا من الموجة التانية لأنها بالفعل بدأت وربنا يلطف بينا".

يذكر أن علا رشدي خاضت الدراما الرمضانية الماضي بمسلسلي بـ"100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين، ومسلسل "ونحجب تاني ليه"، مع النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.