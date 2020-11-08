تعليق من صديقة هنا الزاهد يثير الشكوك حول حملها بطفلها الأول.. ماذا هو؟

رنا صلاح الدين - أثارت صديقة للفنانة المصرية هنا الزاهد، حالة من الجدل والشكوك حول حمل الفنانة بطفلها الأول من زوجها الفنان أحمد فهمي.

الحكاية بدأت عندما شاركت هنا، جمهورها بصورة جمعتها بزوجها من أجل تهنئتها له بمناسبة عيد ميلاده، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معلقة:"عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لدي ".

هنا الزاهد

وكان المثير للجدل هو تعليق الفنانة شذى، على الصورة بقولها:"عيد ميلاد سعيد يا أحمد والسنة الجاية يكون معانا إن شاء الله أحلى بيبي"، وهو ما أثار الشكوك حول حمل هنا.

هنا الزاهد

وانقسم المتابعين إلى قسمين منهم من قال بأنها من الممكن أن تكون حامل وحريصة على إخفاء ذلك في الشهور الأولى، وآخرون خمنوا بأن كلام شذى عبارة عن أمنية.

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد بدأت مؤخرا تصوير أولى حلقات مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان "حلوة الدنيا سكر"، في أحد الأستديوهات.

ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعد أولى بطولات الفنانة هنا الزاهد المطلقة في الدراما، وتقوم فكرته على مجموعة من الحكايات، حيث إن العمل يقدم 9 حكايات في 45 حلقة، كل حكاية يتم تقديمها في 5 حلقات، وكل حكاية يقوم بكتابتها مؤلف مختلف.