فيديو| تامر حسني يطرح "قولني كلام" من الألبوم الجديد.. والأغنية تقترب من المليون الأول

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجم تامر حسني، قرر أن يطرح ألبومه الجديد الذي اختار له اسم "خليك فولاذي" على طريقة السينجل، كي يحقق نسب مشاهدة عالية وأيضًا حتى تأخذ كل أغنية فرصتها في الاستماع لها بشكل أكبر.

وأطلق تامر أغنية جديدة من الألبومه تحت عنوان "قولني كلام"، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "قولني كلام" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

كما طرح الأيام الماضية أغنية بعنوان أغنية "بألف سلامة" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، و توزيع وميكس يحيي يوسف، و ماستر جلال حمداوي.

واستطاع تامر حسني، أن يحقق نجاحًا مبهرًا بأغنيته "مبطلناس احساس"، وهي الأولى من ألبومه الجديد، وهي من كلمات محمد القياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما طرح أغنية أخرى من الألبوم تحت عنوان "فجأة افترقنا"، ولاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.

الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، إشراف عام أ/ سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.

أما الأغنية الرابعة هوي الأولى الذي طرحها تامر حسني من الألبوم الجديد وجمعته بالفنان محمود العسيلي، تحت عنوان "اختراع"، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة خاصة ان تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.