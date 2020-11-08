محمود العسيلي يشيد بـ"ما وراء الطبيعة": "فخور إن أول مسلسل مصري عالمي طالع بالمستوى دا"

رنا صلاح الدين - أشاد الفنان محمود العسيلي، بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي بدأ عرضه منذ أيام قليلة عبر منصة Netfilx ، والمأخوذ عن سلسلة الروايات التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.
وكتب العسيلي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":" "اتفرجت على أول أربع حلقات من ما وراء الطبيعة وقاعد اكلم مراتي باستعجلها ترجع من برا عشان نكمل آخر حلقتين".
وتابع:"الحقيقة مسلسل جميل وفخور إن أول مسلسل مصري عالمي طالع بالمستوى دا.. مبروك".
وتستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. وتصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.
والمسلسل من بطولة: أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.
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