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رنا صلاح الدين - خرج مطرب المهرجانات عمر كمال، للرد على الموسيقار هاني مهنا، بعدما أكد الأخير أنه تفاجئ بتواجده هو وحسن شاكوش وحمو بيكا، في حفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح.
وكتب عمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادى مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك".
عمر كمال في حفل زفاف هنادي مهنا
وتابع:"إحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".
واحتفلت الفنانة المصرية هنادي مهنى بحفل زفافها، الجمعة الماضية، على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك داخل فندق هيلتون هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهنادي مهنى وهي تشعل حفل زفافها برقصة على أغنية "خطوة" للفنان مصطفى حجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جدل تواجدهم في حفل زفاف هنادي.. عمر كمال يرد على هاني مهنا: "بنتك اللي عزمتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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