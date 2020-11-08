طلال مارديني يتصالح مع معتصم النهار: "ولا كأن صار شي"

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شكرا لقرائتكم خبر عن طلال مارديني يتصالح مع معتصم النهار: "ولا كأن صار شي" والان مع التفاصيل
الأحد 8 نوفمبر 2020
طلال مارديني يتصالح مع معتصم النهار
أنهى الممثل السوري طلال ماردينى خلافه مع مواطنه الممثل صورةً معتصم النهار، معرباً عن سعادته بعودة علاقة الصداقة بينهما، ومشيراً الى أنه كان مجرد خلاف مهني بسيط وإنتهى الان.
ونشر مارديني عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع معتصم وعلّق: "كان خلافنا مهني وبسيط وبعمرنا ما اختلفنا بشي تاني وإذا اختلفنا منرجع منلتقي ولا كأن صار شي".
من جهته، ردّ معتصم على كلام مارديني، وعلّق: "طالو الغالي حبيبي".
وكان الخلاف قد بدأ بين مارديني ومعتصم، بسبب عدم نشر الأخير بوستر مسلسل "أحلى ايام"، الذي ألّفه مارديني، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد ذلك أبدى مارديني إنزعاجه من رفض معتصم الترويج للعمل، على الرغم من أنه هو من رشحه ليشارك فيه، موجهاً رسالة عتب له.
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