طلال مارديني يتصالح مع معتصم النهار: "ولا كأن صار شي"

الأحد 8 نوفمبر 2020

طلال مارديني يتصالح مع معتصم النهار

أنهى الممثل السوري طلال ماردينى خلافه مع مواطنه الممثل صورةً ​معتصم النهار​، معرباً عن سعادته بعودة علاقة الصداقة بينهما، ومشيراً الى أنه كان مجرد خلاف مهني بسيط وإنتهى الان.



ونشر مارديني عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع معتصم وعلّق: "كان خلافنا مهني وبسيط وبعمرنا ما اختلفنا بشي تاني وإذا اختلفنا منرجع منلتقي ولا كأن صار شي".

من جهته، ردّ معتصم على كلام مارديني، وعلّق: "طالو الغالي حبيبي".

وكان الخلاف قد بدأ بين مارديني ومعتصم، بسبب عدم نشر الأخير بوستر مسلسل "​أحلى ايام​"، الذي ألّفه مارديني، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد ذلك أبدى مارديني إنزعاجه من رفض معتصم الترويج للعمل، على الرغم من أنه هو من رشحه ليشارك فيه، موجهاً رسالة عتب له.