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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يُنهي حياة مخرج عالمي عن 84 عاماً والان مع التفاصيل
الأحد 8 نوفمبر 2020
المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأرجنتيني فيرناندو سولاناس
أنهى فيروس كورونا حياة المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأرجنتيني فيرناندو سولاناس، والمعرفو أيضاً بإسم "بينو سولاناس"، عن عمر ناهز الـ84 عاماً، في العاصمة الفرنسية باريس.
وقالت وزارة الخارجية الارجنتينية، اليوم، إن وفاة سولاناس تأتي بعد مرور أيام قليلة من دخوله احدى المستشفيات، جراء اصابته بفيروس كورونا.
ولد سولاناس يوم 16 شباط/فبراير عام 1936، ودرس المسرح والموسيقى والحقوق، ومنذ عام 2013 أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأرجنتيني.
أخرج أول فيلم قصير "متابعة السير" بالإسبانية، وفي عام 1968 أنتج وأخرج أول فيلم طويل "ساعة الأفران"، وهو وثائقي عن الإستعمار الحديث والعنف في أميركا اللاتينية، وحصل الفيلم على جوائز دولية، وترجم الى عدة لغات. حصل سولاناس على جائزة "غراند جوري"، وجائزة النقاد في مهرجان البندقية السينمائي، وجائزة أفضل إخراج من مهرجان كان السينمائي. وفي عام 1999، أصبح رئيس هيئة المحلفين في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان موسكو السينمائي الدولي. وفي عام 2004، حصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين السينمائي الدولي.
وتواصلت أعمال سولاناس، الذي تعرض لمحاولة ختطاف وتهديدات بالقتل، فكان من بينها فيلم "أبناء فييرو"، وهو ملحمة شاعرية أنجزها في عام 1972، لكنه هاجر إلى باريس وعاد إلى بلاده في عام 1985.
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