ياسمين صبري تنفي إصابتها بكورونا بطريقتها الخاصة

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة ياسمين صبري متابعيها على “إنستغرام”، بصورة من داخل منزلها، وعلقت عليها قائلة: “Hello”، وما إن نشرت الصورة حتى انهالت عليها الكثير من التعليقات.

واعتبر جمهور ياسمين ان هذه الصورة هي نفي غير مباشر للأخبار التي تدم تداولها عن إصابتها بكورونا خاصة بعد الاختفاء التام منذ عودتها من مهرجان الجونة الذي شهد إصابة عدد من النجوم بالفيروس.

وفي وقت سابق نشرت ياسمين صبري صورة لها من داخل سيارتها المكشوفة، واكتفت بالتعليق عليها من خلال إيموشنين بقلب أسود.. ويأتي ذلك بعدما سبق وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بصورة أثناء عودتها من الجونة، بعدما شاركت هناك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وجاءت الصورة أثناء تواجدها في الطائرة، وبمجرد نشر الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، فيما اكتفت الفنانة بالتعليق على الصورة بقلب أسود.

وخطفت ياسمين صبري الأضواء على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح، حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستانا أزرق، مؤكدة في تصريحاتها على هامش المهرجان أن “الجونة السينمائي” جزء من عالمها كممثلة، وإنها تقريبا لا تحضر سوى هذا المهرجان.

وقدمت ياسمين صبري في رمضان الماضي مسلسل “فرصة تانية”، وشاركها في البطولة كل من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي.