آسر ياسين ينفي شائعة إصابته بكورونا

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الجدل أثيرت أمس بعد تداول أنباء عن إصابة الفنان آسر ياسين بفيروس كورونا، بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي أول رد على ما أشيع نفى آسر كل ما تردد حول إصابته بالفيروس، مؤكداً أنه يعاني فقط من دور برد، وهو ما دفعه إلى إجراء مسحة كإجراء احتياطي ليتأكد من خلالها عما إذا كانت تلك الأعراض لها علاقة بفيروس كورونا أم لا، وإلى الآن لم تظهر النتيجة، مؤكداً تمنياته أن تكون سلبية في النهاية.

وأكد آسر، الذي كان عضو لجنة تحكيم المسابقة الروائية الطويلة بالجونة السينمائي، عن فخره بالمهرجان بعد انتهاء دورته الرابعة، موجهاً الشكر لوزارة الصحة على المجهود الكبير الذي بذلوه لضمان كل الإحتياطات الصحية اللازمة.

وأكد آسر ياسين أن المهرجانات العالمية عليها الاستفادة بتجربة مهرجان الجونة السينمائي، الذي لا يقل عن أي محفل دولي.

وكان آسر قد ظهر في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي مع زوجته وابنيه، وجذبوا الأنظار على السجادة الحمراء.