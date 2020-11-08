هل أصيبت رانيا يوسف بكورونا بعد حضورها مهرجان الجونة السينمائي؟

متابعة بتجــــــــــرد: علقت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، على أنباء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حضورها الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

ونفت رانيا يوسف إصابتها بالفيروس، مؤكدة برموز تعبيرة ضاحكة “إيموجي” عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع”.

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد، وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة.

وأعلنت الممثلة المصرية، زينب غريب، أمس الخميس، إصابتها بـ”كوفيد-19″ بعد حضورها المهرجان، وحذرت أي شخص تعامل معها بشكل مباشر أن يأخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، متمنية أن يكون كل الناس بخير.

بينما قالت الفنانة الشابة، سارة عبد الرحمن، عبر حسابها على “فيسبوك” إنها أصيبت بالفيروس، مضيفة: “أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. يا رب يهون على أي حد عنده/عندها كورونا ويا رب يشفي الكل”.

كما أعلنت مصممة الملابس ريم العدل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وكان أيضا من بين الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الرابع.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض “كوفيد-19” وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي، عن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وفي المقابل، أعلن فنانين حضروا مهرجان الجونة السينمائي خلوهم من فيروس “كورونا” المستجد، هم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى وأحمد داوود وزوجته علا رشدي.