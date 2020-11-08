ليدي غاغا توجه نداء إلى ترامب.. مشاهير هوليوود يتفاعلون مع فوز جو بايدن

متابعة بتجــــــــــــرد: تفاعل العديد من مشاهير هوليوود مع نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بفوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن وخسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية.

ومن أبرزهم نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان، التي شاركت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” صورة للفائز جو بايدن ونائبته كمالا هاريس وهما يرتديان الكمامات، وعلقت عليها بثلاث قلوب زرقاء.

وكان زوج كارداشيان، المغني كاني ويست تلقى خسارة فادحة في الانتخابات الأمريكية.

كما غردت المغنية الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا عبر “تويتر”: “احتفل مع أطفالي بهذه المرحلة الجديدة من الوحدة التي تبدأ الآن مع انتخاب بايدن رئيسًا جديدًا”، أما ديمي لوفاتو، فقالت “اليوم لا يتعلق بالاحتفال في وجه أولئك الذين يعارضون آرائك وقيمك، ولكن الاحتفال من مكان الحب ومحاربة الكراهية”.

ونشرت المغنية الأمريكية، ريهانا، عبر حسابها على “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي صورة لجو بايدن ونائبته كمالا هاريس، وأشارت إلى أنهما “صنعا التاريخ وكسرا الحدود”، مؤكدة أن أمامهما الكثير من العمل والجهود لكي يقوما بها وعلاج الكثير من الآلام.

وأكدت المطربة الأمريكية ليدي غاغا عبر حسابها على “تويتر” أن “جو بايدن وكمالا هاريس والشعب الأمريكي منحوا العالم للتو واحدا من أعظم أعمال اللطف والشجاعة التي شهدتها البشرية على الإطلاق”.

وطالبت غاغا في تغريدة أخرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتقديم تناول سلمي للسلطة قائلة له: “أعلم أنه يمكنك أن ترى كيف عانت أمريكا خلال هذه الانتخابات وحاربت على الرئاسة لمدة 4 سنوات، يرجى القيام بدورك في الانتقال السلمي للسلطة حتى يكون انتقالنا سلميا أيضا”.

وغرد نجم أفلام الحركة، أرنولد شوارزنغر على “تويتر”، والذي كان من أبرز معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كمالا هاريس. أقول هذا بعد كل انتخابات، وسأكررها الآن لأن بعض الناس بحاجة إلى سماعها أكثر من أي وقت مضى: أنا أؤيدك، لأن نجاحك هو نجاح البلد”.

واكتفى نجم كرم السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، بالتعليق على نتيجة الانتخابات الأمريكية بنشر صورة مركبة لجو بايدن وهو يسبق ترامب بتسديد هدف في مباراة لكرة السلة.

واعتبر مؤلف روايات الرعب الشهير، ستيفن كينغ أن فوز جو بايدن هو “واحد من أفضل الأيام في حياته”، وأضاف في تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “مفصول”.

وشكرت المغنية الأمريكية، أريانا غراندي الله على فوز جو بايدن، بينما أكدت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري أنه بعد فوز جو بايدن وكمالا هاريس “سيتم إعادة ضبط الروح الولايات المتحدة من جديد”.

وغردت الممثلة الكوميدي ومقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، إلين ديجينيرس عبر “تويتر” أن “الكثير من التاريخ تم إنجازه بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية”، وهنأت جو بايدن وكمالا هاريس بالفوز.

في المقابل، لم تصدر تعليقات من عدد من الفنانين الأمريكيين، مثل الممثل الكندي جيم كاري، الذي سخر مؤخرا من جو بايدن وقلّده في برنامج الاسكتشات الساخر “ساتدرداي نايت لايف”، وكذلك الممثل الحائز على جائزة أوسكار ليونارد دي كابريو، والممثلة المكسيكية سلمى حايك، والمطربة الأمريكية مادونا التي صرحت أن جو بايدن يتأتئ في حديثه.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.