بين إسماعيل تمر وقصي خولي.. مليون مشاهدة لـ”القصة كلا” في ساعات

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب أغنية “القصة كلا” لمغني الراب السوري إسماعيل تمر والفنان قصي خولي أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين فقط على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

وتمثل أغنية “القصة كلا” التعاون الثاني بين قصي خولي وإسماعيل تمر بعد أن قدّما معًا أغنية “سوري أصيل” قبل عامين.

وتحمل الأغنية رسالة توعوية حول الأصدقاء الحقيقيين، وأن الانتقادات لا يجب ان تكون حاجزًا أمام أي أحد ليكمل مشواره في الحياة بل حافزًا ليكون قويًا ويحقق أهدافه.

نفيد بالذكر أن كليب الأغنية يحمل توقيع المخرج إبراهيم قاسم وتم إصداره بدقة فائقة الجودة (4K)، فكرته بسيطة حيث تظهر فرقة موسيقية خلف اسماعيل وقصي في أجواء فنية مميّزة.