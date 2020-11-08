نيللي كريم تروي رحلتها مع ورم في الوجه: "الدكتور قالي هتتشلي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم لأول مرة مرة عن تفاصيل رحلتها مع المرض العام الماضي.

وقال نيللي كريم خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" إنها أصيبت بورم في وجهها وأجرت جراحة لإزالته في أمريكا.

وأضافت: "اتخضيت وقتها وطبعا كنت قلقانة، روحت لأكتر من دكتور وأول واحد قالي ممكن تتشلي وهترجعي تاني لطبيعتك بعد سنة، والدكتور في أمريكا قالي لأ هتبقي كويسة".

وتابعت: "كنت بسمع كل الكلام ده وبفكر في شغلي وإني هقعد في البيت ومش هعرف أمثل تاني، لكن الحمد لله ربنا لطف، والدرس الأهم اللي اتعلمته إن محدش عارف بكره في إيه، وإننا لازم نبقى راضيين ما دام صحتنا وأهلنا كويسين".

واستكملت: "بعد العملية مسكت التليفون وكلمت كل الناس اللي بحبها، وأول واحدة كلمتها كانت كاملة أبو ذكري قولتلها كاملة أنا بحبك ومكنتش فاهمة في إيه".



