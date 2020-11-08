بالفيديو: مهيرة عبدالعزيز.. عيد ميلاد بطقوس "زفاف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز الأنظار بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ38، الذي جاء أشبه بـحفلات الزفاف.

وارتدت مهيرة عبدالعزيز فستانا أنيقا باللون الفضي اللامع ذا أكمام قصيرة، أشبه بفستان زفاف، بجانب تسريحة شعر منسدل بسيطة، ولم تُضف الكثير من المجوهرات واكتفت فقط بأسوار من الألماس إلى جانب ساعة يدها وخاتم الزواج، على ما نقله موقع "ليالينا".







وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من احتفال مهيرة عبدالعزيز بحضور زوجها خالد عز، وعدد من أصدقائها، من بينهم الفنانة العراقية ​شذى حسون،​ والإعلامية السعودية ​لجين عمران​، وطبيب التجميل اللبناني ​نادر صعب​ وزوجته الإعلامية أنابيلا هلال.



