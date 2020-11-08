رغم إصابات الجونة.. نجوم الفن يتحدون كورونا بحفل زفاف هنادي مهنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت كوكبة من نجوم الفن في مصر على المشاركة في حفل زفاف نجل الفنان الراحل خالد صالح، والممثلة هنادي مهنا، الذي أقيم، الجمعة.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، تم الإعلان عنها من قبل عدد كبير من الفنانين الذين شاركوا بفعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحضر النجم محمد هنيدي حفل الزفاف بصحبة ابنته، مع ارتداء كمامة سوداء، كما ظهر النجم خالد الصاوي في فيديو يهنئ العروس ويقبل يدها ويرقص على أنغام أغاني النجم تامر حسني.





وحرصت الفنانة درة على حضور الحفل بصحبة زوجها المهندس هاني سعد، في أول ظهور لهما عقب زفافهما.





ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل أيضا تامر حسني وحكيم وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش ودنيا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد والمطربة الشعبية بوسي، والفنان محمد الشرنوبي، ومطربو المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال.





واحتفلت الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا في أكثر من مناسبة سويا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، إضافة إلى ظهورهما في حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادي صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمي الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدي أي أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".



