شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: عندى عقدة من المرض وأبالغ قليلا فى الخوف على أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أمير كرارة خلال تصريحات تليفزيونية، إن عقد "النقص" تأتي من خلال النجاح والفشل، قائلا: "معنديش كلاكيع لكن عندي عقد، جتلي من الفشل زمان، حاجات كتير اشتغلتها فشلت فيها، ولقيت في نفسي مفيش أمل، مشكتش في قدراتي بس قولت لنفسي أنا معنديش قدرات أساسا، وقولت مصلحش للمهنة دي، لكن أصريت وبقى عندي عقدة من الفشل غير طبيعية، ومش بحب الفشل وأشوف حد فاشل قدامي، لو ابني قالي أنا فشلت إني أجيب جول بقوله إنسى كلمة فشل مش مهم إنك مجبتش جول المهم إنك لعبت كويس".

وأوضح "كرارة" خلال لقاءه ببرنامج "السيرة"، الذى تقدمه الاعلامية وفاء الكيلانى، المذاع على شاشة قناة "dmc"، "عندي عقدة من المرض، من ساعة أمي، بقيت أشوف كل حاجة ممكن تحصلي بقيت أفكر في أكتر حاجة مرة واحدة، موسوس طول الوقت، وعندي عقدة الخوف على أولادي ببالغ شوية، مرة مثلا كنا في مكان وسليم نزل بالصدفة فحد خبطه ففتح دماغه، المكان اتقلب إن ابني اتعور وأنا أفورت، وحطيت سيناريو أن الراجل ده كان قصده بس في الحقيقة مكنش قصده، ومرض بنتي وهي صغيرة عملي عقدة".

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الاغراب"مع النجم أحمد السقا، ومى عمر، واحمد السعدنى، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج محمد سامى .