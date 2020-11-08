شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جرجرت أصحابها للمحاكم..ليلة الحجز على "زنوبة" بسبب فوزى وفريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير ما نسمع أغنية واحدة بصوت أكثر من مطرب، وقد يفضل الناس أغنية معينة بصوت مطربها الأصلى أو أحياناً يفضلونها بصوت من غناها لاحقاًن ولكن فى تاريخ الغناء هناك أكثر من أغنية حدث بسببها تنازع وصل أطرافه أحيانا إلى ساحات القضاء.

ومن بين هذه الأغنيات ما كتبت عنه مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1956، تحت عنوان :" المحضر يحجز على زنوبة "، حيث أشارت المجلة إلى المشكلة التى أثيرت وقتها حول أغنية " زنوبة" التى غنتها الفنانة صباح فى فيلم "إزاى أنساك" بطولة وإنتاج وألحان الموسيقار فريد الأطرش، وكان السيناريو يقتضى تقديم مشهد لحفل زفاف، واتفق فريد مع بدرخان مخرج الفيلم على تقديم أغنية تتسم بالطابع الشعبى المنسب لحفلات الزفاف، وكلف بعض المؤلفين بتأليف الكلمات، فقدم له المؤلف محمود فهمى إبراهيم كلمت أغنية "زنوبة"، والتى تقول كلماتها:" نوبة زنوبة ، حلوة وخفة وحبوبة ، شوبش ياحبايب نوبة" ، وأعجب فريد الأطرش بالكلمات وأمسك بالعود ولحن الأغنية وانتهى من تلحينها فى الخامسة صباحا ً وتم تسجيلها بعد ثلاثة أيام وتوقع لها الجميع أن تكون أغنية الموسم.

وبالفعل نجحت الأغنية نجاحاً كبيراً، واشتد الجمهور على طلبها من الإذاعة حتى أنها كانت تذاع مايزيد عن 10 مرات فى اليوم ، وظلت تذيعها كافة الإذاعات العربية، وتهافتت شركات الاسطوانات على تسجيلها، ومن هنا بدأت قصة الخلاف

ففى باريس كان هناك جمعية للمؤلفين وناشرى الموسيقى انضم إلى عضويتها عدد كبير من الفنانين والأدباء المصريين ، وكانت مهمتها تحصيل نسبة الأداء العلنى لأعضائها فى جميع بلاد العالم، ويبيح قانون الجمعية حقها فى أن تبيع إنتاج أى عضو دون الرجوع إليه، وكان فريد الأطرش ومحمد فوى عضوان فى الجمعية ، وعندما أسس فوزى شركة الاسطوانات الخاصة به سجلها فى جمعية المؤلفين، فأصبح لها الحق فى الاستفادة من إنتاج الاعضاء.

وسارع محمد فوى إلى شراء حقوق تسجيل أغنية زنوبة على اسطوانات وتعاقدت معه جمعية المؤلفين على ذلك، واتفق مع صباح على تسجيلها بصوتها، وخلال هذه الفترة كانت شركة كايروفون تسعى للحصول على حقوق تسجيل هذه الأغنية ولكنها لم تستطع الاتفاق مع جمعية المؤلفين لأنها لم تكن مسجلة بها، فاتفقت مع المؤلف مقابل مبلغ دفعته له ووقع عى هذا الاتفاق، وعلمت جمعية المؤلفين فى باريس بذلك ورأت أن المؤلف خالف قانون الجمعية فأرسلت إليه إنذار بالفصل

ومضت شركة كايروفون فى مساعيها، فخاطبت شركة أفلام فريد الأطرش فى لبنن وعرضت مبلغ 300 جنيه مقابل التنازل عن حقوق استغلال "زنوبة"، ويبدو أن فريد الأطرش لم يكن يعلم بالتطورات التى حدثت وطلب رف المبلغ إلى 500 جنيه

وخلال ذلك اتفقت شركة كايروفون مع نجاح سلام على تسجيل أغنية " زنوبة"، فسجلتها فى استديو مصر ، وععرف محمد فوزى بهذه التطورات، فاعتبرها اعتداء على حقوق شركته، فرفع دعوى مستعجلة يطلب الحجز لدى استديو مصر على كل تسجيل لأغنية زنوبة وتم توقيع الحجز قبل صدور عدد الكواكب بأيام.