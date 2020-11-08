بالفيديو | ليلى وملك أحمد زاهر ترقصان مع شيماء سيف في حفل زفاف هنادي مهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة فيديوهات من حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح، والممثلة الشابة هنادي مهنا، والذي أقيم مساء الجمعة الماضية.
ومن بين الفيديوهات، فيديو ظهرت خلاله ملك وليلى أحمد زاهر ترقصان وترددان كلمات مهرجان "اخواتي"، ومعهما الفنانة شيماء سيف والمطربة بوسي.
حفل الزفاف كان قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم "تامر حسني، حكيم، خالد الصاوي، عمرو يوسف، كندة علوش، درة".
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