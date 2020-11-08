تعرف على فعاليات أول أيام الدورة 36 من مهرجان الأسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الأسكندرية السينمائي، وتعرض سينما رينساس (القاعة الرئيسية)، في تمام الساعة 12 ظهرا، الفيلم الإيطالي "بيسكاماري"إخراج أندريالودوفيتشيتي، وتدور أحداثه عن تقاليد الأجيال، والتي بها احترام البحر، والخوف والتحدي من مغامرة الإنسان، فالبقاء للأكل و التجارة، كما أن لا شيء يتم إنشاؤه، ولا شيء يتم تدميره، فكل شيء يتغير.

وفي نفس القاعة، الساعة 2,30 ظهرا يُعرض الفيلم المغربي "اللكمة" إخراج محمد أمين مونة، وبطولة سيد باي، طارق بوخاري، مراد حميمو، عبد السلام، سانديا تاج الدين، محمد خاربوش، ربيع جليم، وتدور أحداثه عن اختيارين إما إثارة الشغب في الشوارع أو أن تخطو داخل الحلبة وتصبح بطلاً وخلال ذلك تخوض أكبر معركة.

وتشهد نفس السينما في تمام الساعة 5 عرض فيلم الافتتاح المصري "قابل للكسر" ويعقبه ندوة يديرها الناقد أسامة عبدالفتاح بحضور مخرج العمل أحمد رشوان.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي، ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجي شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، توني أمين، سيد عبدالنبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.