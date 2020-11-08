إيرادات السبت.. "Greenland" الثاني و"Tenet" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 7 نوفمبر، فيلم "Honest thief" محققًا 53 ألفا و938 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 48 ألفًا و481 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة

فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 42 ألفًا و427 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 24 ألفًا و33 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 19 ألفا و451 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم " The Silencing" والذي حقق 14 ألفًا و665 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "trolls world tour" وحقق 13 ألفا و112 جنيها.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "the craft: Legacy " وبلغ ما حققه أمس 9 آلاف و580 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 6 آلاف و371 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "mulan" محققا 5 آلاف و460 جنيها.