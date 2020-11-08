الممثل الفلسطيني فادي أبو صوي يستعد لإطلاق برنامجين جديدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد الممثل الفلسطيني فادي أبو صوي لإطلاق برنامجين جديدين، أحدهما يناقش الواقع الاجتماعي بأسلوب ساخر، والآخر يقوم بالتعريف بالمعالم الفلسطينية المميزة.

وقال الفنان أبو صوي في بيان إعلامي: "نقوم بالتحضير لبرنامجين أحدهما كوميدي يخاطب الواقع الاجتماعي بأسلوب ساخر والاخر نقوم من خلاله بتصوير وتوثيق المعالم الجميلة في فلسطين والحديث عن المناطق الغير معروفه والمنتشرة فيها".

وكانت أولى أعمال"أبو صوي" من خلال مسرحية "فريز 2009" المقدمة في القدس، ومشاركته كذلك في برامج متنوعة منها "وطن على وتر" عام 2014، "زينكو" 2014، و"عفوا" في دور الموظف المرتشي وغيرها، بالإضافة إلى مشاركته في الإعلانات التجارية الصوتية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتوعوية ثم قدم محتوي جديد علي قناة شبكه فلسطين بموقع يوتيوب.