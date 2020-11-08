الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: رغدة اعتذرت عن الحضور بسبب ظروف خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال الجيوشي:

قال الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إن سوء الأحوال الجوية سبب إلغاء حفل افتتاح الدورة الجديدة المقرر لها مساء السبت.

أضاف أباظة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تأجيل المراسم والتكريمات التي كان مقرر إقامتها، على أن يجري تكريم الفنانين في ندواتهم المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

وأوضح أباظة أنه سيتم تكريم الفنانة رغدة رغم اعتذارها عن الحضور، وذلك بسبب ظروف خاصة بها.

وأصدرت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط قرارًا بإلغاء حفل الافتتاح الذي كان من المقرر إقامته مساء السبت.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المهرجان: "نظرًا للظروف المناخية الطارئة التي تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدء فعاليات المهرجان في موعدها غدا بالعروض وندوات المكرمين وإلغاء احتفالية الافتتاح، وتبدأ أولى عروض المهرجان غدا بسينما رينسانس ومركز الحرية للإبداع وأتيليه الإسكندرية كما تبدأ ندوات المكرمين بقاعة عزت العلايلي بفندق شيراتون المنتزه.. وأن تقام احتفالية سينما الإسكندرية في حفل ختام المهرجان في السابعة مساء الخميس 12 نوفمبر 2020".

وأضاف البيان: "كما قررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم التي تبدأ غدًا في الحادية عشرة صباحًا.. ندوة اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي بحضور كريمتا شقيقه الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي، تليها ندوة الفنان الكبير فريد شوقي بحضور أسرته النجمة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي وقرينته السيدة سهير ترك، وتختتم ندوات الغد بندوة المخرجة إيناس الدغيدي.. وإدارة المهرجان تشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة دعمها ورعايتها للمهرجان كما تتوجه بالشكر للسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمهم لأنشطة وفعاليات المهرجان مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية وعدم إقامة أية احتفالات بمناطق مغلقة طبقًا لقرارات مجلس الوزراء".