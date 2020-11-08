شيكو يسخر من خسارة ترامب: قدر الله وما شاء فعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

سخر الفنان شيكو، من خسارة دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن.

ونشر شيكو، عبر حسابه على "إنستجرام"، تدوينة غير حقيقية منسوبة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، وفيها: "يا ريت اللي مركزين في حياتنا يكونوا ارتاحوا".

وعلّق شيكو على التدوينة الساخرة بالقول: "قدر الله وما شاء فعل.. قولي الحمد لله".

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 273 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفا للرئيس الحالي دونالد ترامب.