تراند اليوم : نجوم يواجهون اتهامات بتصوير مشاهد جنسية داخل حديقة وطنية

يواجه مجموعة من الممثلين السينمائيين في المكسيك، اتهامات بتصوير مشاهد إباحية داخل حديقة وطنية.

قام الممثلون أليكس مارين، وميا مارين، وجيزيل مونتيس، وياميليث راميريز، بالتقاط صور بينما كان قاربهم يشق طريقه إلى أسفل نهر جريجالفا في سومديرو كانيون في تشياباس بالمكسيك، الأسبوع الماضي، مما دفع لجنة حكومية معنية بحماية المناطق الطبيعية إلى اتهامهم بالإضرار بأيقونة وطنية.

وقالت اللجنة في بيان نقلته صحيفة "ديلي ميل": "صنعت أفلام ذات محتوى جنسي تضر بصورة الأيقونة التي تمثل فخر تشياباس وتتجاوز حدود الأخلاق والعادات الحميدة".

وأضافت: "هذه الصور تضر بالصلة التي تربط تشياباس بشعارنا الاجتماعي والثقافي، لأن الوادي المهيب يقع في قلب تشياباس كرمز لمعاركنا وجذور شعوبنا".

وتعد "سومديرو كانيون" موطنًا للأنواع المهددة بالانقراض مثل التماسيح النهرية والقرود العنكبوتية والأسيلوتس.

وفي تغريدة تم حذفها الآن، تفاخرت مارين برحلة المجموعة، قائلة: "ما الأمر، ها نحن؛ سنذهب إلى الوادي لالتقاط بعض الصور فائقة السخونة، والتي لم يلتقطها أحد على الإطلاق، إنها المرة الأولى التي تلتقط فيها العارضات والممثلات صورًا في جراند كانيون في سومديرو".

وقال مانويل نينو جوتيريز، رئيس جمعية سنترال تشياباس للفنادق، إنه يأمل أن يساعد الفيديو في تنشيط المناطق التي تعيق صناعة السياحة.

وأضاف: "بطريقة ما، أرى ذلك بمثابة ترقية إلى الوجهة. إنهم (الممثلون) يأتون لأنه مكان آمن وقد اختاروا هذا المكان نظرًا لطبيعته".