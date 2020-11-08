تراند اليوم : فنانة شهيرة تهاجم هذا الرئيس: الله لا يرجعه حرمني من أولادي

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان له الكثير من الخصوم وبعضهم في المنطقة العربية.
وقالت في تغريدة عبر تويتر: #ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من #بايدن شوجايبلنا معوا.
وشنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع خسارته الانتخابات أمام بايدن.
وقالت في تغريدة عبر تويتر: #ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من #بايدن شوجايبلنا معوا.