تراند اليوم : فنانة شهيرة تهاجم هذا الرئيس: الله لا يرجعه حرمني من أولادي

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان له الكثير من الخصوم وبعضهم في المنطقة العربية.

وشنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع خسارته الانتخابات أمام بايدن.

وقالت في تغريدة عبر تويتر: #ترامب على الصعيد العام كان سيئ وعلى الصعيد الشخصي كان أسوأ، بكفي إنّو حرمني من ولادي وحرمن مني خمس سنين، روحة بلا رجعة انشالله، والله يسترنا من #بايدن شوجايبلنا معوا.

