لقاء الخميسي تعلن نتيجة تحليل فيروس "كورونا".. سلبية أم إيجابية؟

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن نتيجة تحليل فيروس كورونا، التي خضعت له، بعد عودتها من الجونة.

وأجرت لقاء التحليل عقب إصابة عددًا من النجوم الذين حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت لقاء عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" "الحمد لله.. نتيجة تحليلى لفيروس كورونا سلبية.. ربنا يحفظ الجميع".

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، قد وجهت رسالة شكر لمهرجان الجونة السنمائي بدورته الرابعة، بعدما أتاح فرصة لهم لحضور أفلام من ثقافات مختلفة.

ونشرت لقاء، صورة لها ظهرت من خلالها على المرجيحة مرتدية فستانًا أبيض اللون مكشوف الصدر، معلقة عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"احساس بديع لما تُتاح فرصة مقابلة مبدعين سينمائيين من مختلف دول العالم والفُرجة على افلام من ثقافات مختلفة تتيح لينا معرفة شركائنا على الارض من مختلف الاجناس واللغات عن طريق لغة السينما".

وتابعت:"لغة السينما والفن هي طريقة التواصل والحُب والمودة والابداع والصدق.. شكرا مهرجان الجونه لاتاحة الفرصه للحضور للتواصل الانساني والسينمايئ" .

واختتمت حديثها قائلة:"شكرا للمجهودات العظيمه والتنظيم والاجراءات الاحترازية في ظل جائحة شلت حركة العالم ..شكرا لكل اللحظات البديعه".