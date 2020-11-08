كريستين بيل وجوناثان جروف يتعاقدان على Molly and the Moon

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة العالمية كريستين بيل و هي والنجم جوناثان جروف علي دور البطولة في فيلم Molly and the Moon ، وهو فيلم موسيقي أصلي، كتبه المؤلفان كريج توماس وكارتر بايز، وسيكون من اخراج هارفي جاي ماسون.
كريستين بيل وجوناثان جروف
وكانت قد تحدثت كريستين بيل عن انتكاسة زوجها الممثل الشهير داكس شيبرد الأخيرة وعودته للتعاطي بعد 16 عامًا من تعافيه، في مقابلة افتراضية من برنامج "The Ellen DeGeneres Show" ، قالت "كريستين بيل" إن "داكس شيبرد" في حالة أفضل بسبب الحدود الجديدة التي وضعاها.
وقالت "بيل": "إنه في الواقع يقوم بعمل رائع حقًا. الجميع يواجه شياطينهم الخاصة.. في بعض الأحيان يكون القلق والاكتئاب. في بعض الأحيان هو تعاطي المخدرات"، وأضافت أن إحدى نقاط قوة زوجها هي رغبته في التطور.
وتابعت: "أكثر ما أحبه في شيبرد هو أنه كان قادرًا مصارحتي ومصارحة الجميع واعترافه أننا بحاجة إلى خطة مختلفة، ورغم أن لدينا خطة، حيث أنه يتوجب علي إدارة أدويته، لكنه أراد خطة أقوى."
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