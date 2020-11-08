شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يتزوج مى عمر فى مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزوج النجم أحمد زاهرمى عمر بطلة مسلسل "لؤلؤ" في أولى بطولاتها التليفزيونية وتتوالى الأحداث بينهما حيث تجسد مى دور مطربة خلال الأحداث وتعمل في إحدى الكباريهات، ويكون هناك كثير من المواقف التي تتعرض لها في بداية مشوارها، حيث صورت في ديكورات استوديو النحاس فضلا عن ديكور منزلها، خاصة أن مى عمر تمر بأكثر من مرحلة في أحداث المسلسل .

ويتبقى لفريق العمل حوالى سبوعين تصوير، وتنتهى من تصوير المسلسل بشكل نهائي، ليدخل المسلسل بعدها مراحل المونتاج ليصبح العمل جاهزاً في الوقت التي تحدده الشركة .

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مسلسل "لؤلؤ" تدورأحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

يشار إلى ان أخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، أدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.