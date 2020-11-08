عامر الحزيمي.. قلب "موضي علف" لم يعد يحتمل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بأداء الشخصية النسائية "موضي علف"، عن عمر ناهز الـ60 عاما، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

الممثل الكويتي عامر الحزيمي اسمه الحقيقي "عامر محمد" لكنه اشتهر بدور المرأة الكويتية وباسم "موضي علف" في مسلسل "الحيالة" الذي عرض في عام 2003.

ونقلت وسائل إعلام كويتية نعي عدد من نجوم الفن الكويتيين للفنان الراحل، بينهم الفنانة شيماء سبت التي كتبت بحسابها بتطبيق "أنستقرام": "فاجعة خبر وفاة الأخ والصديق الفنان الكويتي عامر الحزيمي، من أشهر أدواره شخصية موضي علف في مسلسل الحيالة.. تعازينا القلبية لأسرته الكريمة ولكل محبينه".

وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان: "انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضي علف والذي بدأ فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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وكان عامر الحزيمي ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من داخل المستشفى، وهو في وضع صحي حرج، طالبا الدعاء من جمهوره.

وقال إنه يعاني من مشاكل في القلب والرئة، إضافة إلى ارتفاع في ضغط الدم والسكر.



