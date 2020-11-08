شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير Jurassic World: Dominion بعد 18 شهرا وإصابات بـCOVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع فيلم Jurassic World: Dominion مرحلة ما قبل الإنتاج منذ أكثر من 18 شهرًا عندما كان العالم مكانًا مختلفًا تمامًا، واستمر التصوير مع اتباع اختبارات COVID-19 الصارمة وبروتوكولات السلامة، لينتهي التصوير أمس السبت بتكلفه 165 مليون دولار في استوديوهات باينوود بالمملكة المتحدة بعد جلسة تصوير غير مسبوقة، تطلبت 40 ألف دولار.



Jurassic-World-Dominion

وكانت شركا Universal و Amblin Entertainment أعلنتا عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.

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وكان موقع فارايتي كشف عن قيام الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، وأوضح الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون أمام الكاميرات.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.