إسلام إبراهيم يكشف نتيجة تحليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان إسلام إبراهيم، مساء السبت، نتيجة إجرائه تحليل فيروس كورونا المستجد.

وكتب إسلام، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين معنديش أي أعراض وعملت المسحة عشان أطمن على نفسي وعلى اللي حواليا والحمد لله طلعت سلبية، شكرا لكل الناس اللي بتحاول تطمن عليا، أنا الحمد لله كويس وربنا يشفي كل مريض ومحدش يشوف حاجة وحشة في أي حد عزيز عليه".

وحقق الفنان إسلام إبراهيم نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل "بـ 100 وش" رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش وغيرهم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.