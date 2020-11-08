تراند اليوم : فنان مصري شهير في ورطة بسبب ابنته .. دعت هؤلاء الثلاثة للحضور دون علمه ثم انكشف الأمر

حالة من الشد والجذب كان بطلها الموسيقار هاني مهنا خلال الساعات القليلة الماضية.

و رد مطرب المهرجانات عمر كمال على تصريحات الموسيقار مجدي مهنا التي أبدى فيها استغرابه من حضور حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش لحفل زفاف ابنته هنادي مهنا على أحمد خالد صالح.

و رد مجدي مهنا على بيان لنقابة الموسيقيين تستنكر دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته مؤكدًا أنه لا يعلم سبب وجودهم في الحفل ولم يقم بدعوتهم.

وقال عمر كمال في تدوينة عبر حسابه بـفيس بوك: تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا .. احنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زي ما أي نجم راح وشارك .. واحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا ونطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح دا.

