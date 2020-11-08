كورونا يداهم ريال مدريد ويصيب عدداً من نجومه

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كاسيمرو وهازارد
داهم فيروس كورونا المستجد ، حصون فريق ريال مدريد وأصاب عدد من نجومه ، ليضع الريال في مأزق خاصة أمام التحديات القادمة في الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا.
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، أن مهاجمه البلجيكي إيدن هازارد، ولاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.
وأكد بطل إسبانيا في بيان له أن نتيجة الاختبارات التي خضع لها اللاعبان جاءت إيجابية، وأشار إلى أن جميع زملائهما وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذين كانوا على تماس مباشر معهم تم اختبارهم سلبيًا.
وقال البيان: “نتائج اختبارات الجميع جاءت سلبية مرة أخرى ما عدا كاسيميرو وهازارد”. وسيكون على ريال مدريد خوض مباراته الأحد ضد فالنسيا ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني من دون لاعبيه.
وسيتحتم على هازارد وكاسيميرو البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوع على الأقل، ثم الحصول على اختبار سلبي، لكي يتمكنا من الانضمام لمنتخبي بلادهما في فترة الاستراحة الدولية.
وتشكل إصابة هازارد بالجائحة خبرا سيئا للفريق ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان لحرمانه مجددا من خدماته بعد عودة إلى الملاعب منذ أسبوعين فقط بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب تكرار الإصابات.
وغاب هازارد عن بداية الموسم بسبب إصابة في في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن.
وكان ريال مدريد قد أعلن الاثنين عن إصابة مدافعه الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو بفيروس كورونا عشية فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 3-2 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
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