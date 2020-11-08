شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "بألف سلامة" لـ تامر حسنى تقترب من 12 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "بألف سلامة" الذى طرحها النجم تامر حسنى من حوالى 12 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ أقل من أسبوع، بالإضافة إلى احتلال الأغنية التريند على مستوى مصر منذ طرحها ، كما كانت قد حققت الاغنية المركز الـ33 عالمياً، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف ماستر چلال حمداوى.

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من ناحية أخرى، سبق وأجّل النجم تامر حسنى حفل إطلاق ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، الذى كان من المفترض إقامته في الجونة ، إلا أنه قرر تأجيله، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل في القاهرة قريباً، خاصة أن تامر مشغول حالياً بوضع اللمسات الأخيرة والنهائية على الألبوم الذى يعد من أقوى الألبومات التى قدمها خلال السنوات الماضية.

وظهر مؤخرا النجم تامر حسني في فرح الفنانة الشابة هنادي مهنا علي الفنان احمد خالد صالح وقام بغناء أغنيته الجديدة مابطلناش إحساس، وتقول كلمات الأغنية: كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس، سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا، بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا، بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا.

على جانب آخر ، ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يشارك في بطولته كل من ماجد الكداونى، حلا شيحة، سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين، قصة وتأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.