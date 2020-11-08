شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى بإطلالة جديدة فى أحدث جلسة تصوير .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الفنان شريف رمزى لجلسة تصوير جديدة، واختار ملابس الكاجوال وفاجىء متابعيه بلوك جديد، وجاءت هذه الجلسة أثناء حضوره فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة وتألقه على السجادة الحمراء ببدل بسيطة خطفت الأنظار .







وشارك الفنان شريف رمزى مؤخرا بفيديو من فرح الفنانة درة وهو يغنى أغنية "لقيت الطبطبة" وعلق قائلاً: في معلومة مهمة حابب أقولها ناس قليلة أوى اللى عارفينها إنى خلاص هحترف الغناء.









وكان الفنان شريف رمزى أول الحاضرين في حفل زفاف النجمة التونسية درة على المهندس المعمارى هانى سعد، وكان بصحبة زوجته الفنانة ريهام أيمن، منذ اللحظات الأولى لتهنئة العروسين ومشاركتهما لحظات زفافهما.

واحتفلت درة، أمس بعقد قرانها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، وتطل درة بفستان جذاب، فى حفل أنيق يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفنّى وخارجه.

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وقال الفنان شريف رمزى، خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائى، إنه سعيد بالمشاركة فى المهرجان، موجهاً الشكر للقائمين على المهرجان، موضحاً أن التواجد هذا العام مهم للغاية بعد انتشار فيروس كورونا، وتنظيم المهرجان رسالة للعالم بأن مصر آمنة ثقافيا وفنياً وسياحياً، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادى المصرى.











