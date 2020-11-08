ويل سميث ينشر أول مكالمة بين بايدن وهاريس بعد الفوز بالانتخابات الأمريكية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم العالمي ويل سميث، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو تظهر خلاله كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في أول مكالمة بينهما بعد فوزهما بالانتخابات الأمريكية.

وتقول كامالا في المكالمة الأولى لها مع بايدن: "لقد فعلناها يا جو، سوف تكون الرئيس المقبل لأمريكا".

وعلّق سميث على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "تهانينا الكبيرة لبايدن وكامالا.. لقد صنعتما التاريخ.. لقد قمتما بإدارة حملة مدروسة تقوم على الشرف.. أتطلع إلى العمل معكما لخدمة بلدنا".

وأعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، بعدما حسم ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 273 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفا للرئيس الحالي دونالد ترامب.