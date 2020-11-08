ليلى علوي تكشف عن عمرها الحقيقي مع أبلة فاهيتا

الأحد 8 نوفمبر 2020

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن عمرها الحقيقي خلال استضافتها في حلقة، الجمعة، من برنامج الدمية الساخرة والمثيرة للجدل "أبلة فاهيتا".



كما كشفت في لقائها مع برنامج "أبلة فاهيتا: لايف من الدوبلكس"، المذاع على فضائية "أون" المصرية، عن أول أجر تقاضته في بداية مشوارها الفني.

وقالت إنها من مواليد عام 1962(58 عاما)، واسمها بالكامل هو ليلى أحمد علوي علي، وتم اختيار اسم "ليلى علوي" لها في الوسط الفني بسبب تكرار كتابته على كراريس المدرسة.

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أما عن أول أجر تقاضته في حياتها المهنية، فكان 75 قرشا، وذلك مقابل عملها في الإذاعة المصرية.

كما شهد لقاء "أبلة فاهيتا" مع ليلى علوي ظهورا نادرا لنجل الأخيرة بالتبني "خالد"، الذي يبلغ من العمر حاليا 19 عاما، وكشف في الحوار التلفزيوني أن والدته أحيانا ترتدي ملابسه، ومنها جاكيت أو "تي شيرت"، كما أفصح أنها تسير حافية القدمين في المنزل، ما أثار ضحكات الحاضرين للقاء.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي السينمائية هو فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، الذي يشارك في بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وصابرين، وهو من إخراج يسري نصر الله.