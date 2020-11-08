شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خناقة ليلى مراد ونجاة وكمال الطويل بسبب"ليه خلتنى أحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير ما نسمع أغنية واحدة بصوت أكثر من مطرب، وقد يفضل الناس أغنية معينة بصوت مطربها الأصلى أو أحياناً يفضلونها بصوت من غناها لاحقًا ولكن فى تاريخ الغناء هناك أكثر من أغنية حدث بسببها تنازع وصل أطرافه أحيانا إلى ساحات القضاء.

ومن بين هذه الأغنيات ما كتبت عنه مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1956، حيث أشارت إلى تفاصيل معركة حدثت بين ليلى مراد وكمال الطويل ونجاة بسبب أغنية "ليه خلتنى أحبك"، التى لحنها الطويل وغنتها ليلى مراد فى فيلم " الحبيب المجهول"

وأشارت الكواكب إلى أن نجاة أعجبت بالأغنية وغنتها فى عدد من الحفلات، وأن إحدى شركات الاسطوانات تحدثت مع ليلى مراد لتسجيل الأغنية ، ثم توقفت المفاوضات بسب الخلاف على الأجر الذى طلبته ليى مراد ، بينما أشارت مصادر أخرى إلى إنشغال ليلى مراد وعدم قدرتها على تسجيل لأغنية بسبب أنها فوجئت بكونها حامل ولازمت الفراش لفترة، وخلال هذه الفترة تعاقدت الشركة مع نجاة على تسجيل الأغنية بصوتها على اسطوانة، ونجحت الأغنية نجاحاً كبيراً

وبدأت الحكاية عندما ذهبت ليلى مراد إلي الموسيقار محمد عبدالوهاب، وطلبت منه لحن لأغنية من إحدي أغنيات فيلمها "الحياة الحب"، واعتذر لها بسبب مرضه ثم رشح لها شاب كان يجلس أمامه لتلحين الأغنية،وكان هذ الشاب هو الموسيقا كمال الطويل فى بداية مشواره الفنى ، ولكن لم ترغب ليلي أن يلحن لها هذا الشاب غير المعروف وقتها.

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وبعد فترة سمعت ليلي أغنية "علي قد الشوق" لعبد الحليم حافظ، وأعجبت بلحنها، وعرفت أن كمال الطويل هو ملحن الأغنية، وعندما التقت به اعتذرت له عما بدر منها فى أول لقاء، واتفقت معه أن يلحن لها أغنية ، فلحن لها كمال الطويل أغنية "ليه خلتني أحبك"، وعندما سمعتها ليلي فرحت بها فرحاً من شديداً وسجلتها لفيلم الحبيب المجهول.

ولكن بعد ذلك توقفت ليلى مراد عن الغناء فترة حملها، وخلال هذة الفترة طلبت محطة الشرق الأدنى من الطويل أن يجهز لحناً للمطربة "نجاة الصغيرة"، فأعطاها أغنية " ليه خلتني أحبك"، وحققت نجاحاً كبيراً بصوت "نجاة".

وهنا بدأت المشكلة وحدثت معركة بين كمال الطويل وليلى مراد ، التى لجأت للقضاء ورفعت دعوى قضائية على "الطويل"، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تنظر المحاكم المصرية في قضية أغنية، وكان المتهم فيها الملحن كمال الطويل والمطربة نجاة، وعلى الرغم من أن غير معروف إلى أين وصل حكم القضاء الذى كان لأول مرة تشهد ساحاته نزاعاً على أغنية إلا أن هذه الأغنية ظلت باقية بصوت ليلى مراد ونجاة ولكل منهما جمهور يفضل سماعها بصوت إحدى المطربتين.