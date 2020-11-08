حمو بيكا يسبب أزمة بين هاني مهنى ونقابة الموسيقيين في مصر

الأحد 8 نوفمبر 2020

تسبب المطرب الشعبي حمو بيكا في أزمة بين الموسيقار هاني مهنى ونقابة المهن الموسيقية في مصر.



وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، السبت، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها.

وأشارت إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة، كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

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وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح نجلته، وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

وقامت إدارة الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.

وحرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على حضور حفل زفاف الفنان الشاب أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، وكان من بينهم علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والفنانون هاني رمزي، محمد هنيدي، وأحمد زاهر.

وشارك في إحياء الحفل كل من تامر حسنى ومحمود الليثي وبوسي.