شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة ضيف شرف فى مسلسل "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان القدير أحمد حلاوة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجسد أنورمن خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على انتاجها بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدورفى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقررأن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلاوة مسلسل "ابن اصول" بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، آيتن عامر، محمد نجاتى، سوزان نجم الدين، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وتم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير .

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